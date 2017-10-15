За что голосуют жители Кохтла-Ярве - опрос на участках

Сегодня в нашей стране продолжается голосование на выборах в местные органы власти. Проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства. К полудню проголосовали 35,9% избирателей. Наибольшая активность была отмечена в Йыгевамаа (44,4%), а самая низкая - в Ида-Вирумаа (26,5%), сообщает портал valimised.ee. В Кохтла-Ярве с избирателями на участках пообщался наш корреспондент по Ида-Вирумаа Алексей Федоров: