Вторая эстонская ракетка Кайа Канепи, занимающая 110-ю позицию в рейтинге WTA, одержала еще одну победу на проходящем в Москве Кубке Кремля. В следующем раунде квалификации уроженка Хаапсалу сыграет с россиянкой Алисой Клейбановой.

32-летняя эстонка выиграла у сербки Иваны Йорович (WTA, 194), которая младше Канепи на 12 лет, со счетом 6:2, 6:0. Матч длился немногим более часа, передает спортивный портал ERR.

Следующей соперницей Канепи будет 28-летняя россиянка Алиса Клейбанова (WTA 383), обыгравшая 22-летнюю американку Бернарду Перу (WTA 134) в двух сетах - 6:4, 6:2.