Давид Всевиов о юных избирателях: критерий возраста на этих выборах второстепенен

Впервые в истории на местных выборах в Эстонии можно было голосовать начиная с 16 лет. "Актуальная камера +" выяснила, насколько самостоятельна молодежь в своих решениях и не подвергаются ли эстонские школьники манипуляциям.

По словам учителя обществоведения Таллиннской еврейской школы Дмитрия Рыбакова, многие ученики жаловались, что родители буквально заставляют их голосовать за полюбившегося им кандидата или полюбившуюся им политическую силу.

"Это, конечно, неприятно. Мы все живые люди и имеем свои политические предпочтения, но мы изо всех сил стараемся не транслировать их ребятам", - говорит Рыбаков, два года назад получивший титул лучшего учителя гимназии.

Рыбаков на своих уроках рассказывает ученикам о политической системе Эстонии. Насколько же школьники подкованы в этом вопросе?

Учитель отвечает, что, конечно же, политика, идеология или выборы не являются первостепенными вопросами для молодежи. Однако ребята активно работают на уроке, чувствуется, что происходящее в стране их интересует.

Спонтанный опрос "АК+" показал, что многие ученики Таллиннской еврейской школы уже досконально познакомились с программами и сделали свой выбор.

"Мне очень нравится идея образования на эстонском. Для всех и абсолютно всего. Русский язык сохранится в семьях, но будет больше погружения в эстонский язык, и людям будет легче. Считаю, что мне было бы проще в дальнейшем, если бы я с самого первого класса учился на эстонском", - говорит Алексей.

Симон советовался с родителями и учителем, а также получал информацию в интернете и предвыборных палатках. Никита читал программы партий в интернете. Элина с родителями не советовалась, а воспользовалась компасом избирателя на портале издания Postimees и выяснила, какая политическая сила ей больше всего подходит. Потом она искала дополнительную информацию об этих партиях.

Рыбаков: нельзя называть гимназистов глупенькими

"Герой культовой книги Гарри Поттер одержал свою первую победу над Лордом Воландемортом, будучи 11-летним школьником. Если же говорить о примерах из мира реального, а не фантастического, то писатель Аркадий Гайдар в 14 лет вступил в коммунистическую партию, а в 17 уже командовал полком, Александр Македонский одержал свою первую победу в 16 лет. Сегодняшние школьники - они другие?" - задается вопросом автор сюжета Евгения Волохонская.

"Как историк я не вижу такого большого различия между поколениями. Это различие на уровне разных людей, а не поколений. Если вернуться к выборам, то мне кажется, что критерий возраста относительно всех других критериев второстепенен", - считает историк Давид Всевиов.

"По поводу того, что они такие маленькие и глупенькие и неразумные - ну, не знаю. Если посмотреть на старшую часть нашего электората, людей в возрасте, то их представления о социальной политической концепции тоже часто сводятся к тому, что в городе надо открыть бесплатные киоски с раздачей денег нуждающимся, поэтому я бы тут не стал умалять возможности и таланты своих учеников", - отмечает Рыбаков.

"Сейчас у большинства школьников, достигших 16 лет, уже есть постоянные партнеры, они живут интимной жизнью и так далее. Многие из них уже поменяли нескольких партнеров. Если мы возьмем этот мир, то окажется, что мы жили какой-то инфантильной жизнью по сравнению с ними", - добавляет Всевиов.

Другое дело то, что, возможно, школьниками проще манипулировать. Но разве это касается только школьников? По оценке Всевиова, люди старшего поколения, да и мы все, к сожалению, легко ведемся на предвыборные обещания.

"Мы довольно легко обманываемся, и нас обманывать довольно тоже просто", - говорит Всевиов.

Поэтому, наверное, нет большой разницы, каков именно у нас возрастной ценз - 16 или 18 лет, по большому счету эти два года погоды не делают. Все равно когда-то надо начинать.