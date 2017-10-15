Сменивший 10 избирательных списков Александр Дормидонтов: хиппи по натуре - общественники!

Необычный рекорд на местных выборах в этом году установил собиратель русского архива, краевед и убежденный хиппи Александр Дормидонтов. Он принял участие в выборах в составе уже 10-й по счету политической силы, будь то партия или избирательный союз.

На местных выборах этого года в Эстонии баллотировались без малого 12 тысяч человек. Но, пожалуй, один из самых интересных кандидатов оказался в избирательных списках таллиннского района Нымме, передает "Актуальная камера +".

Хранитель русской культуры Александр Дормидонтов поначалу не очень хотел участвовать в этих выборах, но затем его очень порадовало слияние Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" Урмаса Сыырумаа.

"Не знал, с кем пойти. Особого аппетита не было. А когда узнал, что Сыырумаа пошел вместе с Савиком, тогда и прикинул: "О! Нормально!" Пойду-ка я с Сыырумаа в союзе с Савиком. Может быть узнаю в конце концов, сколько же денег потратил Русский музей центристов", - говорит Дормидонтов.

Русская тема, в первую очередь Русский музей - основная тема, с которой выходит на выборы легендарный хранитель частного русского архива. Партия - не главное, главное - идея, уверен Дормидонтов, который, например, на местных выборах 2002 года пошел на выборы в списке Центристской партии.

"Тогда я пошел с идеей "Вернем городу новый памятник Петру I! Лишенный политиками избирательного права, агитируй!" Тогда не все могли еще голосовать", - вспоминает Домидонтов.

Хранитель русской культуры показывает нам камни у себя в саду. Это бывший фундамент памятника Петру Великому на площади Вабадузе в эстонской столице. Их время еще придет, уверен Дормидонтов, год от года вписывавший свое имя в историю страны на выборах разного уровня.

Шутка ли, но за 24 года Дормидонтов на выборах шел в рядах самых разных политических сил: в 1993-м вместе с социал-демократами, в 1995-м - как независимый кандидат, в 1996-м - по объединенному русскому списку, в 1999-м - по списку Русской партии (в парламент) и союза горожан (в местные самоуправления). Двухтысячные - новая эпоха в политической жизни Дормидонтова: центристы, реформисты, "Свободный гражданин Таллинна", Свободная партия, наконец Союз Сависаара и "Деловой Таллинн". В общей сложности - 10 разных политических единиц.

Абсолютный рекорд страны по данным редакции ERR. В копилке без учета последних выборов - 649 голосов. Но политической агитацией в классическом смысле Дормидонтов занимался лишь в начале своей политической жизни.

"В 93-м, конечно, я побегал. Тогда разрешалось клеить афишки, которые мы сами печатали. Но я так понимаю, толку мало было. Отойдешь в сторону, оно уже содрано! Потом я особо кампании уже не проводил. Потому что я в основном надеялся на свою фамилию звучную. Вот этот человек занимается этим делом. А не то, что вот я вам обещаю, я вам сделаю. Я обещаю только то, что я умею", - рассуждает Дормидонтов, убежденный хиппи с советских времён.

После восстановления независимости его можно смело назвать хиппи эстонской политики.

"Оставляем потомкам звериный мир какой-то"

"В советское время я был в андеграунде, то есть старался по возможности меньше попадаться власти на глаза. А когда наступили новые времена, моментально легализовался. Хиппи вообще по натуре - общественники! Они живут для людей. А не для себя", - поясняет Дордидонтов.

А вот нынешних политиков, рвущихся к власти, за некоторым исключением, Дормидонтов не любит. Слишком много обещают, но на самом деле хотят денег.

Дормидонтова можно увидеть и на вручении высокой госнаграды из рук президента Ильвеса в 2014-м, и на антинатовском митинге в 1999-м, и на "Марше мира" в 2017-м. Он выходит на демонстрации по простой причине - боится за будущее планеты.

"Пахнет войной. Такого ведь не было за мою жизнь еще никогда. Чтобы так сильно пахло войной. Люди должны любить друг друга, уважать друг друга. К сожалению, этого сейчас мало. Чем дальше, тем хуже. И у меня такое впечатление, что мы оставляем потомкам звериный мир какой-то", - философствует Дормидонтов.

Впрочем сам Дормидонтов сдаваться не собирается и намерен продолжить свою политическую борьбу - на этот раз уже в 2019 году на парламентских выборах. Политика - важный инструмент, уверяет Александр.

"Возможность себя пропиарить и донести до людей идею своей жизни - политика дает для этого очень большие возможности на выборах. При этом вообще бесплатно, - отмечает Дормидонтов. - в 1999 году, когда я собирал подписи за русский музей, то мне говорили: да кто вам позволит? Никогда эстонцы не позволят делать русский музей. Сейчас вообще никто не удивляется, что что понятие "Русский музей" в Эстонии существует. Но музея еще настоящего нет. Тот музей, который сейчас на улице Пикк, чрезвычайно мал".