В Ласнамяэ избиратели с утра проявили самую высокую активность

Сегодня в нашей стране основной день голосования на выборах в местные органы власти. Проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства. К 16 часам на 557 участках проголосовали 46,2% избирателей. Наибольшая активность была отмечена в Йыгевамаа (54,3%), а самая низкая - в Ида-Вирумаа (39,2%). На предыдущих местных выборах в 2013 году к этому времени успели проголосовать 48,4% процента избирателей. На избирательном участке, расположенном в торговом центре Lasnamäe Centrum, в столичном районе Ласнамяэ, побывала наш корреспондент Лилия Прокопчик: