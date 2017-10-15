Избиратели Южной Эстонии ждут от новой власти перемен в местной жизни ({{commentsTotal}})
А вот что ожидают от нынешних выборов жители южной столицы Эстонии — наш корр Лилиана Клемент послушала мнение избирателей города Тарту:
А вот что ожидают от нынешних выборов жители южной столицы Эстонии — наш корр Лилиана Клемент послушала мнение избирателей города Тарту:
Дислоцированные на авиабазе Эмари пилоты ВВС Бельгии по рабочим дням в течение этой недели совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на истребителях F-16.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
В пятницу на 86-м году жизни в больнице скончался эстонский писатель Хенн-Каарел Хеллат, опубликовавший первый фантастический роман на эстонском языке и привнесший в эстонский язык термин "ulme" (фантастика).
Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил