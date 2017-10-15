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Избиратели Южной Эстонии ждут от новой власти перемен в местной жизни ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

А вот что ожидают от нынешних выборов жители южной столицы Эстонии — наш корр Лилиана Клемент послушала мнение избирателей города Тарту:



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Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

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