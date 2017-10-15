Баскетболисты "Калева" на выезде потерпели крупное поражение от казанского "Уникса" ({{commentsTotal}})
Действующий чемпион Эстонии "Калев/Крамо", крупно проиграв на выезде казанскому "Униксу", потерпел второе поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.
"Калев" проиграл со счетом 78:104.
Казанцы мощно начали, выиграв первую четверть с результатом 30:12. В дальнейшем "Уникс" инициативу из своих рук не выпускал.
У победителей лучшим на площадке стал канадец Мелвин Эджим, набравший 19 очков.
У "Калева/Крамо" блистал Боян Суботич - 17 очков.
Таллиннский клуб проиграл оба матча в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, а "Уникс" одержал две победы в двух поединках.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет дома 23 октября с пермской "Пармой".
Редактор: Виктор Сольц