rus.err.ee

Баскетболисты "Калева" на выезде потерпели крупное поражение от казанского "Уникса" ({{commentsTotal}})

Спорт
Главный тренер
Главный тренер "Калева/Крамо" Алар Варрак Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Действующий чемпион Эстонии "Калев/Крамо", крупно проиграв на выезде казанскому "Униксу", потерпел второе поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

"Калев" проиграл со счетом 78:104.

Казанцы мощно начали, выиграв первую четверть с результатом 30:12. В дальнейшем "Уникс" инициативу из своих рук не выпускал.

У победителей лучшим на площадке стал канадец Мелвин Эджим, набравший 19 очков.

У "Калева/Крамо" блистал Боян Суботич - 17 очков.

Таллиннский клуб проиграл оба матча в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, а "Уникс" одержал две победы в двух поединках.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет дома 23 октября с пермской "Пармой".

Редактор: Виктор Сольц

калев/крамоединая лига втбуникс


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
20:05

Баскетболисты "Калева" на выезде потерпели крупное поражение от казанского "Уникса"

20:01

В Эстонии завершились муниципальные выборы Обновлено

19:36

Избиратели ждут от новой власти конкретных дел

19:36

В Ида-Вирумаа с утра на избирательных участках было оживленно

19:34

Пярнуские избиратели ответственно отнеслись к голосованию

19:33

Избиратели Южной Эстонии ждут от новой власти перемен в местной жизни

19:30

Впервые в местных выборах в Эстонии приняла участие молодежь от 16 лет

19:25

В Ласнамяэ избиратели с утра проявили самую высокую активность

19:22

Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в стране Обновлено

18:30

Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в Могадишо Обновлено

18:16

Кайа Канепи выиграла еще один матч на Кубке Кремля Обновлено

18:15

На выборах президента Киргизии лидирует Сооронбай Жээнбеков Обновлено

17:14

В Йыхви погибла попавшая под поезд женщина Обновлено

16:31

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение Обновлено

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: