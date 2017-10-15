Главный тренер сборной Эстонии по футболу: конечно, мы можем играть лучше

Сборная Эстонии по футболу завершила отборочный цикл чемпионата мира 2018 года. Специалисты отмечают реальный прогресс в игре, появление новых талантов и связывают большие надежды с работой молодого тренера Мартина Рейма.

Десять официальных матчей, в которых было всё: рекордно крупное поражение 1:8, рекордно крупная победа 6:0, смена тренера и появление новых героев. В итоге - 11 очков и четвертое место в подгруппе. "Актуальная камера +" выясняла, провал это или достижение?

"Сборная выступила в этом цикле вполне достойно. Если вспоминать как начинался этот цикл, с выездного поражения от Боснии со счетом 0:5, то тогда не было ни игры, ни результата", - отмечает спортивный комментатор, эксперт ETV+ Алексей Маргиев.

Пять безответных голов в наших воротах и безвольная игра привели к отставке шведского тренера Магнуса Перссона. Его место занял Мартин Рейм, в недавнем прошлом капитан команды и рекордсмен сборной Эстонии по сыгранным за нее матчам.

"Мне лично было понятно, что Магнуса Перссона надо было поменять еще до отборочного цикла. Как часто бывает, смена тренера позитивно влияет на команду", - говорит редактор спортивных программ "Радио 4" Андриан Череменин.

Дебют молодого наставника получился удачным, и на своем поле была крупно обыграна сборная Гибралтара - 4:0. Однако после этого эстонские футболисты дома проиграли Греции (0:2) и потерпели рекордно крупное поражение от Бельгии - 1:8.

"Конечно, эта игра в Брюсселе была катастрофой, да. Но после поражений ты начинаешь больше думать. Почему такая тактика не работала, какие игроки на неправильных позициях играли. У нас тогда было много времени подумать, что нужно делать по-другому", - вспоминает главный тренер сборной Эстонии Мартин Рейм.

Второе место на постсоветском пространстве в зоне УЕФА

После поражений от сборных Бельгии, Боснии и Греции, сборная Эстонии опустилась в мировом рейтинге на 116-е место, но в этом году все пошло по-другому. Сборная Эстонии поднялась сразу на 32 ступеньки.

"Если смотреть по сборным постсоветского пространства в зоне УЕФА, то можно сказать, что Эстония заняла среди этих команд второе место. Лучше выступила только сборная Украины, которая до последнего боролась за выход в финальный турнир, - подмечает Маргиев. - Но самое главное для сборной Эстонии, что в процессе этого отборочного турнира стало повышаться качество игры и я думаю, что болельщики были довольны тем прогрессом, который они видели в исполнении сборной Эстонии именно в игровом плане".

"Второй круг отборочного цикла можно занести в актив. Ничья с Грецией на выезде и победа над Кипром, да и победа над Гибралтаром рекордная, и все-таки хорошая борьба с Боснией. Я думаю, уверенно можно занести в актив", - говорит нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев.

Искра Рейма и шутки Опера

Успехи эстонской команды специалисты связывают в первую очередь с работой нового тренерского штаба.

"Мартин Рейм сумел вернуть сборной Эстонии ту игру и ту искру в этой игре, к которой мы привыкли в ту пору, когда Тармо Рюйтли возглавлял нашу команду", - считает Череменин.

"Мартин Рейм как тренер быстро прогрессирует вместе с командой. Из него выйдет очень серьезный специалист. Важный элемент в конструкции тренерского штаба - Андрес Опер, который может и пошутить, и в то же время поставить на место любого игрока", - подчеркивает футбольный агент и бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов.

Восходящая звезда - Маттиас Кяйт

Настоящим открытием этого отборочного цикла стал молодой полузащитник Маттиас Кяйт, который в 19 лет стал лучшим бомбардиром команды.

"Он удивляет и поражает тем, насколько легко и свободно себя чувствует в игре взрослых мужиков. Отлично влился в команду, здорово чувствует партнеров, отдает передачи, забивает голы", - расхваливает полузащитника Череменин.

"Конечно, Маттиас Кяйт - это главное открытие отборочного турнира. Я бы также отметил игру центральных защитников. Клавана и так все хорошо знают и хвалят постоянно. Но я бы и Кароля Метса и Никиту Баранова отметил за хорошую надежную игру. Ну и также в последних матчах игра Ильи Антонова радует глаз", - делится своим мнением Степанов.

"Самое важное, что на протяжении этого цикла появилась уверенность в игре футболистов, они стали действовать намного смелее, намного агрессивнее, стали забивать красивые мячи. И самое главное, что они почувствовали в себе вот эту внутреннюю уверенность и внутреннюю силу, что они способны уже обыгрывать сильные команды. Я думаю, что в этом сезоне сделала очень большой шаг вверх в своем развитии", - говорит Маргиев.

"Конечно, для сборной результат очень важен. Если мы хотим куда-нибудь попасть, а мы думаем, как попасть на финальный турнир, тогда, конечно, результат - это номер один. Не могу сказать, что мы плохо играли, но, конечно, мы можем играть лучше. Это я знаю", - заключает Рейм.