В Таллинне Центристская партия сместила с вершины Партию реформ, которая лидировала в первый часы подсчета голосов на муниципальных выборах в Таллинне. Эдгар Сависаар получает личный мандат.

По состоянию на 00:38 избирком подсчитал голоса с большинства избирательных участков - с учетом результатов электронного голосования лидирует Центристская партия - 41,8% (37 мест из 79 в горсобрании).

Далее идут Партия реформ (21,9%, 19 мест), Социал-демократическая партия (11,6%, 10 мест), Консервативная народная партия Эстонии (7,4%, 6 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (7%, 6 мест).

Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получает Эдгар Сависаар из избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".

Остальные политические силы пока в столичное горсобрание не проходят.

За пятипроцентным барьером остаются избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" (3,9%), избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (2,8%), партия "Зеленые Эстонии" (2,6%).

Подсчитаны все электронные голоса и получены данные с 81 из 87 избирательных участков.

Явка в Таллинне составила 53,6%.

За ситуацией в прямом эфире следят журналисты ETV+:

В студии ETV+ в ночь подсчета голосов работают журналисты Андрей Титов и Артур Аукон, а анализируют ситуацию вместе с ними эксперты и политики.

Корреспонденты в режиме реального времени рассказывают о том, что происходит в предвыборных штабах партий.