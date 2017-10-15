LIVE: идет подсчет голосов, в Таллинне на первое место вышли центристы ({{commentsTotal}})
По данным на 22:58, в Таллинне Центристская партия сместила с вершины Партию реформ, которая лидировала в первый часы подсчета голосов на муниципальных выборах в Таллинне. С большой долей вероятности Эдгар Сависаар получит личный мандат.
По состоянию на 23 часа избирком подсчитал голоса примерно с половины избирательных участков - с учетом результатов электронного голосования лидирует Центристская партия - 32,7% (29 мест из 79 в горсобрании).
Далее идут Партия реформ (26,5%, 24 места), Социал-демократическая партия (13,9%, 12 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (8,1%, 7 мест), Консервативная народная партия Эстонии (7,6%, 6 мест).
Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получает Эдгар Сависаар из избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".
Остальные политические силы пока в столичное горсобрание не проходят.
За пятипроцентным барьером остаются избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" (3,5%), избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (3,5%), партия "Зеленые Эстонии" (3%).
Подсчитаны все электронные голоса и получены данные с 49 из 87 избирательных участков.
Явка в Таллинне составила 53,6%.
За ситуацией в прямом эфире следят журналисты ETV+:
В студии ETV+ в ночь подсчета голосов работают журналисты Андрей Титов и Артур Аукон, а анализируют ситуацию вместе с ними эксперты и политики.
Корреспонденты в режиме реального времени рассказывают о том, что происходит в предвыборных штабах партий.
Редактор: Виктор Сольц, Екатерина Таклая