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LIVE: идет подсчет голосов, в Таллинне на первое место вышли центристы ({{commentsTotal}})

Выборы
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Центристы ждут итогов выборов
Центристы ждут итогов выборов Автор: Сийм Лыви, ERR
Выборы

По данным на 22:58, в Таллинне Центристская партия сместила с вершины Партию реформ, которая лидировала в первый часы подсчета голосов на муниципальных выборах в Таллинне. С большой долей вероятности Эдгар Сависаар получит личный мандат.

По состоянию на 23 часа избирком подсчитал голоса примерно с половины избирательных участков - с учетом результатов электронного голосования лидирует Центристская партия - 32,7% (29 мест из 79 в горсобрании).

Далее идут Партия реформ (26,5%, 24 места), Социал-демократическая партия (13,9%, 12 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (8,1%, 7 мест), Консервативная народная партия Эстонии (7,6%, 6 мест).

Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получает Эдгар Сависаар из избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".

Остальные политические силы пока в столичное горсобрание не проходят.

За пятипроцентным барьером остаются избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" (3,5%), избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (3,5%), партия "Зеленые Эстонии" (3%).

Подсчитаны все электронные голоса и получены данные с 49 из 87 избирательных участков.

Явка в Таллинне составила 53,6%.

За ситуацией в прямом эфире следят журналисты ETV+:

В студии ETV+ в ночь подсчета голосов работают журналисты Андрей Титов и Артур Аукон, а анализируют ситуацию вместе с ними эксперты и политики.

Корреспонденты в режиме реального времени рассказывают о том, что происходит в предвыборных штабах партий.

Редактор: Виктор Сольц, Екатерина Таклая

выборыподсчет голосов


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