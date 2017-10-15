Сегодня в Эстонии состоялись выборы в местные органы власти. Избирательные участки закрылись в 20:00. В настоящее время избирательные комиссии подсчитывают голоса. За ситуацией в прямом эфире следят журналисты ETV+.

По данным на 21:47, в Таллинне лидирует Партия Реформ - 36,2% (33 места из 79 в горсобрании).

Далее идут Социал-демократическая партия (17,7%, 16 мест), Центристская партия (17,4%, 16 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (9,6%, 8 мест), Консервативная народная партия Эстонии (7.4%, 6 мест).

Остальные политические силы пока в столичное горсобрание не проходят.

За пятипроцентным барьером остаются избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (4,6%), партия "Зеленые Эстонии" (3,7%), а также избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" (2,2%).

Подсчитаны все электронные голоса и получены данные с пяти из 87 избирательных участков.

Явка в Таллинне составила 53,6%.

В студии ETV+ в ночь подсчета глосов работают журналисты Андрей Титов и Артур Аукон, а анализировать ситуацию вместе с ними будут эксперты и политики.

Корреспонденты в режиме реального времени расскажут о том, что происходит в предвыборных штабах партий.