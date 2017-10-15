"Актуальная камера +" 15.10.2017 (20:00)

Дислоцированные на авиабазе Эмари пилоты ВВС Бельгии по рабочим дням в течение этой недели совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на истребителях F-16.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
В воскресенье, 15 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.