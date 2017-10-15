По итогам э-голосования в Таллинне и по всей Эстонии победу одержала Партия реформ

Республиканская избирательная комиссия сообщила результаты электронного голосования по стране. И в Таллинне, и по всей Эстонии больше всех э-голосов (38,2%) получила Партия реформ.

Партия реформ на электронном голосовании в Таллинне получила 23 081 голос или 38,2% от всех, проголосовавших электронным путем избирателей. За соцдемов отдали электронные голоса 11 202 избирателя (18,5%), центристы получили 8484 э-голоса (14%).

Партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) по итогам электронного голосования с 5924 голосами (9,8%) заняла четвертое место. По итогам э-голосования пятипроцентный барьер преодолевает и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 4354 голосами (7,2%).

Далее разместились избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (4,9%), партия "Зеленые Эстонии" (3,9%) и избирательный союз Сависаара и "Делового Таллинна" (2,1%).

Если бы мандаты в Таллинне распределялись только по результатам э-голосования, то Партия реформ получила бы 35 мандатов, соцдемы - 17, центристы - 12, IRL - 9 и EKRE - 6.

Всего на выборах в Таллинне электронным путем было отдано 60 400 голосов.

По всей Эстонии по результатам э-голосования первое место заняла Партия реформ, которую поддержали 55 220 избирателей (29,7%). Далее идут избирательные союзы (52960 или 28,5%), соцдемы (25283 или 13,6%), IRL (18855 или 10,1%), центристы (18722 или 10,1%), EKRE (11219 или 6%), "Зеленые Эстонии" (2369 или 1,3%), одиночные кандидаты (1105 или 0,6%), Объединенная левая партия Эстонии (138 или 0,1%).