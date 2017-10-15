В Нарве электронные выборы выиграла Центристская партия

Как следует из данных Республиканской избирательной комиссии, за центристов электронным путем в Нарве проголосовали 1323 избирателя, что составило 53,5% от общего числа электронных голосов.

По этому показателю политическая сила опередила избирательный союз "Наша Нарва" (908 или 36,7%), избирательный союз Эдгара Сависаара (106 или 4,3%), Партию реформ (61 или 2,5%), избирательный союз "Патриот" (49 или 2%) и IRL (26 или 1,1%).

Всего в Нарве электронным путем проголосовали 2473 избирателя.

По итогам э-голосования центристы получают 18 мандатов, "Наша Нарва" - 13 мандатов.