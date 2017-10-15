Рекомендации "АК+": куда пойти с 16 по 22 октября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 15 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
18 октября Национальная опера "Эстония" приглашает на балет "Коппелия".
До 28 октября в Творческом городке Теллискиви открыта выставка "Цифровая архитектура".
До 17 ноября в этнографическом музее курортного Нарва-Йыэсуу проходит фотовыставка "Солнечный город".
Редактор: Виктор Сольц