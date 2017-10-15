В понедельник облачно с прояснениями, +10..+15

В понедельник будет облачно, но уже днем прояснится.

Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь и туман. Ветер южный и юго-западный от 3 до 11, порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 5 до 9, на побережье местами до 12 градусов тепла.

С утра ожидается небольшой дождь и туман. Будет облачно, но уже днем прояснится. Ветер юго-западный и западный от 5 до 11, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от +10 до +15 градусов.