Явка на нынешних выборах была ниже, чем в 2013 году - 53% ({{commentsTotal}})
В ходе выборов в местные самоуправления явка составила 53,28% процента от общего числа избирателей. Самая высокая активность наблюдалась в Выруском уезде, самая низкая - в Ида-Вирумаа.
В Таллинне на нынешних местных выборах свой голос отдали 53,6% избирателей, в Тарту - 49,4%.
Наиболее активными были избиратели Выруского уезда - в этом регионе явка составила 60,1%.
Наименьшей избирательная активность была в Ида-Вируском уезде, где проголосовали лишь 46,7% избирателей.
Явка на выборах 2017 года:
В 2013 году на выборах в местные самоуправления проголосовали 57,68 процента избирателей.
Редактор: Сергей Михайлов