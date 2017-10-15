На выборах в Локса центристы разгромили IRL со счетом 13:2

Первым из городов Эстонии, в котором стали известны результаты муниципальных выборов, стал расположенный в Харьюском уезде Локса, где уверенную победу одержала Центристская партия.

В городском собрании Локса 15 мест. Из них 13 достались Центристской партии. Два мандата получили кандидаты от Союза Отечества и Res Publica (IRL).

Всего за 15 мест в горсобрании Локса боролись 38 кандидатов от центристов и 8 - от IRL.

По сравнению с выборами 2013 года центристы улучшили свой результат на 2 мандата, партия IRL, наоборот, потеряла два места.