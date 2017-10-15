На выборах в Пейпсияэре уверенную победу одержал избирательный союз "Новая волость"

Новая волость со старым названием Пейпсияэре образовалась путем слияния волостей Алатскиви, Пейпсияэре, Пала и Вара, а также города Калласте. В депутатский корпус законодательного органа волости Пейпсияэре войдет 21 депутат.

14 мандатов получили кандидаты от "Новой волости" (Uus Vald). Кандидаты от избирательного союза Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad сумели взять три мандата. По два мандата досталось избирательным союзам Pala - meie koduvald и Kodukant.

"Результаты выборов свидетельствуют о том, что мы проделали хорошую работу", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee кандидат на пост старейшины волости Пейпсияэре от избирательного союза Uus Vald Александр Широков.

"На первой сессии, которая состоится 24-25 октября, пройдут выборы председателя волостного собрания. Затем волостное собрание выберет старейшину. Поскольку я являюсь претендентом на пост старейшины, то законодательный орган я покину", - добавил Широков.

"Приоритетами на ближайшее время станет привлечение в волость новых инвесторов и создание в регионе новых рабочих мест. Большое внимание собираемся уделять и развитию туризма. Не станем и отказываться от сотрудничества с оппозицией - мы готовы прислушиваться к их предложениям", - обозначил задачи Александр Широков.

В новой волости Пейпсиэяре проживают 5700 человек.