Умер российский актер Дмитрий Марьянов

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Карьера Марьянова началась с фильма "Выше радуги", который был снят в Таллинне.

Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД, и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня. Прибыв на место, они передали пациента врачам, которые зафиксировали смерть в 19:30.

Собеседник "Ленты.ру" уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Криминальная версия гибели пока исключается.

Дмитрий Марьянов получил известность, сыграв главную роль в фильме "Выше радуги" (1986 год), который был снят в Таллинне.

"Выше Радуги" - советский детский музыкальный художественный двухсерийный телефильм по одноименной повести Сергея Абрамова.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов он снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь" и "Русский регтайм".

С 1994 года актер работал в театре "Ленком", где играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Поминальная молитва", и других. Также Марьянов известен более чем полусотней ролей в кино. В 2008 году снялся в фильме "День радио".