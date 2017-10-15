Центристка Оудекки Лооне прошла в волостное собрание Антсла

В волости Антсла Выруского уезда выборы выиграл избирательный союз "Антсла-Урвасте", в волостное собрание также прошла депутат Рийгикогу от Центристской партии Оудекки Лооне.

Избирательный союз "Антсла-Урвасте" набрал 902 голоса (38,2%), избирательный союз "Мы здесь живем" - 745 голосов (31,6%), а избирательный союз "Общие силы" - 531 голос (22,5%).

Центристская партия набрала в волости Антсла 182 голоса (7,7%).

Избирательный союз "Антсла-Урвасте" получил в волостном собрании Антсла семь мандатов, "Мы здесь живем" - пять, "Общие силы" - четыре, а Центристская партия - один.

По состоянию на данный момент Центристскую партию в волостном собрании будет представлять депутат Рийгикогу Оудекки Лооне.

Напомним, что в начале этой предвыборной кампании Лооне собиралась вместе с Яной Тоом и Ольгой Ивановой создавать совместный избирательный союз, однако затем пути так называемых "трех сестер" разошлись.