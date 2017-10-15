На выборах в Муствеэ победил избирательный союз "Новая Волна"

На местных выборах в расположенной в Йыгеваском уезде новой волости Муствеэ, которую сформировали путем слияния пяти самоуправлений, победу одержал избирательный союз "Новая Волна" (Uus Laine).

За кандидатов от "Новой Волны" проголосовали 1057 человек или 33,4%, что дало избирательному союзу 8 мандатов из 21.

Второе место заняли соцдемы (767 голосов или 24,2%) - пять мандатов. Партия реформ получила 712 голосов или 22,5%, центристы набрали 601 голос или 19%. В итоге обе политические силы получили в волостном собрании Муствеэ по 4 мандата.

Муствеэскую волость образовали путем объединения пяти самоуправлений: Авинурме и Лохусуу из Ида-Вирумаа, Каазепяэ и Сааре из Йыгевамаа, а также столицы Причудья города Муствеэ.

В новой волости будет проживать около 6000 человек.