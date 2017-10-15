В Йыхви победу праздует "Йыхви - наш дом"

Местные выборы в волости Йыхви выиграл избирательный союз "Йыхви - наш дом", получивший семь из 21 места в волостном собрании. Второе место с шестью мандатами занял избирательный союз "За Йыхви". Входящие в эти два избирательные союза кандидаты и сейчас находятся у власти в городе. Попал в волостное собрание депутат Рийгикогу Мартин Репинский, а вот экстрасенс Илона Калдре осталась за бортом.

По три места получили избирательный союз "Йыхви" и Центристская партия. В личном зачете лучший результат показал центрист Мартин Репинский, набравший 306 голосов.

Еще два мандата досталось Партии реформ.

Избирательный союз "Йыхви - наш дом" возглавляет нынешний старейшина Алексей Наумкин. Кроме Наумкина, в волостное собрание прошли Дмитрий Смирнов, Елена Безводицкая, Андрей Оямяэ, Александр Романович, Николай Осипенко и Сергей Тульский.

Избирательный союз "За Йыхви" возглавляет действующий председатель волостного собрания Нийна Негласон. Кроме Негласон, в волостное собрание прошли Меэлис Тинт, Ильмар Аун, Роман Граф, Кайа Кальдвеэ и Лийна Михкельсон.

По списку избирательного союза "Йыхви" в волостное собрание прошли Эдуард Эаст, Ирина Шульгина и Теэт Энок.

По списку Центристской партии прошли депутат Рийгикогу Мартин Репинский, Аллан Мянд, Артур Сепперн. Экстрасенс Илона Калдре, баллотировавшаяся от центристов, пока в волостное собрание не попадает.

По списку Партии реформ прошли Айвар Сурва и Марис Тоомель.