rus.err.ee

В Йыхви победу праздует "Йыхви - наш дом" ({{commentsTotal}})

Выборы
Йыхви. Иллюстративное фото.
Йыхви. Иллюстративное фото. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

Местные выборы в волости Йыхви выиграл избирательный союз "Йыхви - наш дом", получивший семь из 21 места в волостном собрании. Второе место с шестью мандатами занял избирательный союз "За Йыхви". Входящие в эти два избирательные союза кандидаты и сейчас находятся у власти в городе. Попал в волостное собрание депутат Рийгикогу Мартин Репинский, а вот экстрасенс Илона Калдре осталась за бортом.

По три места получили избирательный союз "Йыхви" и Центристская партия. В личном зачете лучший результат показал центрист Мартин Репинский, набравший 306 голосов.

Еще два мандата досталось Партии реформ.

Избирательный союз "Йыхви - наш дом" возглавляет нынешний старейшина Алексей Наумкин. Кроме Наумкина, в волостное собрание прошли Дмитрий Смирнов, Елена Безводицкая, Андрей Оямяэ, Александр Романович, Николай Осипенко и Сергей Тульский.

Избирательный союз "За Йыхви" возглавляет действующий председатель волостного собрания Нийна Негласон. Кроме Негласон, в волостное собрание прошли Меэлис Тинт, Ильмар Аун, Роман Граф, Кайа Кальдвеэ и Лийна Михкельсон.

По списку избирательного союза "Йыхви" в волостное собрание прошли Эдуард Эаст, Ирина Шульгина и Теэт Энок.

По списку Центристской партии прошли депутат Рийгикогу Мартин Репинский, Аллан Мянд, Артур Сепперн. Экстрасенс Илона Калдре, баллотировавшаяся от центристов, пока в волостное собрание не попадает.

По списку Партии реформ прошли Айвар Сурва и Марис Тоомель.

Редактор: Виктор Сольц

выборымартин репинский


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ночь подсчета голосов на ETV+
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 16 по 22 октября

В воскресенье, 15 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

последние новости
00:46

Юри Ратас: Кылварт не станет мэром Таллинна вместо Ааса

00:45

LIVE: идет подсчет голосов, в Таллинне лидируют центристы, Сависаар получил личный мандат Обновлено

00:39

Репинский показал в Йыхви лучший результат, но центристы надеялись на большее

00:36

В Кохтла-Ярве ликуют центристы, в личном зачете выиграл шедший по списку соцдемов Одинец

00:12

Осиновский: с EKRE мы переговоры вести не будем

00:11

Михаил Кылварт: в новую коалицию могут войти не только центристы

00:07

В Пярну все сложно: пять политических сил набрали от 16 до 23%

15.10

В Йыхви победу праздует "Йыхви - наш дом"

15.10

На выборах в Муствеэ победил избирательный союз "Новая Волна"

15.10

Зюлейха Измаилова: наш результат сегодня - это заявка на завтра

15.10

Центристка Оудекки Лооне прошла в волостное собрание Антсла

15.10

Эдгар Сависаар об электронном голосовании: да, наш результат, к сожалению невысок

15.10

На выборах в Пейпсияэре уверенную победу одержал избирательный союз "Новая волость"

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

актуальная камера
топ читаемости
15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение Обновлено

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы Обновлено

00:45

LIVE: идет подсчет голосов, в Таллинне лидируют центристы, Сависаар получил личный мандат Обновлено

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

15.10

По итогам э-голосования в Таллинне и по всей Эстонии победу одержала Партия реформ

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

13.10

Суд отправил в тюрьму участников преступной группировки "Колхоз" из Ида-Вирумаа

15.10

ФОТО и ВИДЕО: нарвитяне голосовали на муниципальных выборах Обновлено

08.09

Список кандидатов в Нарвское горсобрание начнется с представителей "Нашей Нарвы"

15.10

В Нарве электронные выборы выиграла Центристская партия

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: