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В Пярну все сложно: пять политических сил набрали от 16 до 23% ({{commentsTotal}})

Выборы
Центристка Кадри Симсон показала лучший результат в Пярну
Центристка Кадри Симсон показала лучший результат в Пярну Автор: Сийм Лыви, ERR
Выборы

На муниципальных выборах в Пярну пять политических сил набрали от 16 до 23% голосов, получив от шести до девяти мандатов.

В Пярнуском горсобрании 39 мест.

Количество полученных политическими партиями мест не совсем пропорционально числу полученных голосов, поскольку на этих выборах было два избирательных округа - сам Пярну и близлежащие волости, которые решили присоединиться к Пярну.

По девять мандатов получили Партия реформ (22,6%) и партия "Союз Отечества и Res Publica" (18,7%).

По семь мест получили Центристская партия (18,9%) и избирательный союз "Пярну объединяет" под руководством нынешнего мэра Ромека Козенкрауниса (16,7%).

Шесть мест получила Консервативная народная партия (EKRE) - 16,2%.

Еще одно место досталось Социал-демократической партии.

Лучший личный результат показала центристка и министр экономики Кадри Симсон - 2417 голосов. Второе место у лидера EKRE Марта Хельме (2304), третье - у Козенкрауниуса (2149), четвертое - у члена Рийгикогу от Партии реформ и экс-мэра Тоомаса Кивимяги (1518).

В горсобрание попал и его нынешний председатель - реформист Андрей Коробейник.

Редактор: Виктор Сольц



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