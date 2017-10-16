В Пярну все сложно: пять политических сил набрали от 16 до 23%

На муниципальных выборах в Пярну пять политических сил набрали от 16 до 23% голосов, получив от шести до девяти мандатов.

В Пярнуском горсобрании 39 мест.

Количество полученных политическими партиями мест не совсем пропорционально числу полученных голосов, поскольку на этих выборах было два избирательных округа - сам Пярну и близлежащие волости, которые решили присоединиться к Пярну.

По девять мандатов получили Партия реформ (22,6%) и партия "Союз Отечества и Res Publica" (18,7%).

По семь мест получили Центристская партия (18,9%) и избирательный союз "Пярну объединяет" под руководством нынешнего мэра Ромека Козенкрауниса (16,7%).

Шесть мест получила Консервативная народная партия (EKRE) - 16,2%.

Еще одно место досталось Социал-демократической партии.

Лучший личный результат показала центристка и министр экономики Кадри Симсон - 2417 голосов. Второе место у лидера EKRE Марта Хельме (2304), третье - у Козенкрауниуса (2149), четвертое - у члена Рийгикогу от Партии реформ и экс-мэра Тоомаса Кивимяги (1518).

В горсобрание попал и его нынешний председатель - реформист Андрей Коробейник.