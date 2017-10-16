В Кохтла-Ярве ликуют центристы, в личном зачете выиграл шедший по списку соцдемов Одинец

В Кохтла-Ярве на муниципальных выборах уверенную победу одержали центристы, получившие 18 из 25 мест в горсобрании. Однако в личном зачете лучший результат показал баллотировавшийся по списку Социал-демократической партии Эдуард Одинец, набравший 701 голос.

За центристов проголосовали 7685 человек (65,8%).

Однако четыре года назад результат Центристской партии был еще убедительнее - 83,02%.

Тем не менее центристы сохранили абсолютную власть.

Социал-демократы получили 5 мест (2320 голосов или 19.9%), а еще два мандата достались реформистам (1024 голоса или 8,8%), которых не было в прошлом составе горсобрания.

Чуть-чуть не хватило для прохождения в горсобрание избирательному союзу "Верный выбор" (4,8%).

В личном зачете лучший результат показал баллотировавшийся по списку Социал-демократической партии Эдуард Одинец, набравший 701 голос. Далее идут центристы Владимир Эвве (606), Рийна Иванова (595) и Валерий Корб (431).

Попала в горсобрание и нынешний мэр города Людмила Янченко - 181 голос.