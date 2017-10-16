Юри Ратас: Кылварт не станет мэром Таллинна вместо Ааса

Несмотря на то, что центрист Михаил Кылварт набирает на местных выборах значительно больше голосов, чем его однопартиец Таави Аас, ситуация при которой Кылварт может стать мэром Таллинна, исключена.

Отвечая на вопрос журналиста ERR, возможна ли такая замена (по планам центристов, кандидатом на пост мэра столицы выдвигался нынешний и.о. градоначальника Таави Аас), председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что Аас и Кылварт баллотировались по участкам очень разной величины и сравнивать их результаты на выборах было бы неправильно.

"Если получим право сформировать новое правительство Таллинна, то мэром станет Таави Аас", - заверил Юри Ратас.

Нынешний вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт добавил, что за его великолепным личным результатом на выборах стоит вся Центристская партия и он поддерживает Ааса на должности мэра.

Ратас: если коалиция - то, скорее, с соцдемами

Юри Ратас дал понять, что если центристам в Таллинне придется искать коалиционного партнера, то они, скорее, обратят взоры в сторону социал-демократов, нежели в сторону бывшего председателя своей партии Эдгара Сависаара.

Он обосновал это тем, что нет смысла привлекать в коалицию одного человека - привлекать нужно политическую силу с более широкой базой.

Если председатель EKRE Март Хельме не доверяет результатам электронного голосования, то Ратас в них не сомневается.

"В этот раз Центристская партия получила на 6000 электронных голосов больше, чем на прошлых выборах", - добавил он.