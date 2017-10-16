Репинский показал в Йыхви лучший результат, но центристы надеялись на большее

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский получил на выборах в Йыхвиское волостное собрание больше всего голосов - 306. Однако возглавляемый им список Центристской партии довольствовался лишь тремя мандатами.

"Я показал в Йыхви лучший результат, но если посмотреть на число голосов, отданных за наш список, то это не совсем то, на что мы рассчитывали. Надеялись на гораздо лучший результат. Трех мандатов, которые в волостном собрании получила Центристская партия, не достаточно для того, чтобы изменить здесь политическую ситуацию. Если честно, то мы расстроены", - сказал Репинский корреспонденту портала rus.err.ee.

"Безусловно, я планирую работать депутатом волостного собрания. Я говорил об этом во время предвыборной кампании и от своих слов не отказываюсь. Если получится, то войдем в коалицию, если нет, то будем в оппозиции. Этот вопрос должен решать выигравший выборы союз "Йыхви - наш дом". До сих пор у нас было хорошее сотрудничество с занявшим второе место союзом "За Йыхви". Наверное, они захотят продолжить работу в нынешней коалиции. Но в любом случае, и в оппозиции есть возможности, чтобы продвигать свои идеи и защищать своих избирателей", - добавил Мартин Репинский.

"Политическая ситуация в Йыхви не отличается стабильностью, за четыре года многое может поменяться. Но мы в любом случае будем стараться выполнять свои предвыборные обещания", - сказал депутат парламента.

Кандидаты от союза "Йыхви - наш дом" на звонки корреспондента портала rus.err.ee не ответили.

Нийна Негласон довольна результатом

"За четыре года работы волостного собрания прошлого созыва самыми спокойными получились последние четыре месяца, когда началось наше сотрудничество с избирательным союзом "Йыхви - наш дом". Если сейчас этот союз пригласит нас в коалицию, то мы не будем говорить "нет". Но мы видим и других партнеров - это и Центристская партия, и Партия реформ. На данный момент однозначно то, что мы не будем работать вместе с избирательным союзом Тийна Эннока "Йыхви". А так, конечно, нет смысла ломать то, что довольно неплохо функционировало", - сказала rus.err.ee лидер избирательного союза "За Йыхви" Нийна Негласон.

"Перед выборами мы считали, что и пять мандатов будет очень хорошим результатом. У нас в списке не было сильного кандидата, который стал бы магнитом для притягивания голосов. Получился ровный список. И шесть мест - это приятный сюрприз. Мы перевыполнили свои ожидания, мы очень довольны", - добавила Негласон.

"Готова ли я продолжить работу на посту председателя волостного собрания? Если честно, то не очень бы хотелось. Жизнь рядового депутата намного проще. Но пока не могу дать конкретного ответа. Посмотрим", - заключила Нийна Негласон.

Как писал rus.err.ee, местные выборы в волости Йыхви выиграл избирательный союз "Йыхви - наш дом", получивший семь из 21 места в волостном собрании. Второе место с шестью мандатами занял избирательный союз "За Йыхви". Входящие в эти два избирательные союза кандидаты и сейчас находятся у власти в городе.

По три места получили избирательный союз "Йыхви" и Центристская партия. Еще два мандата досталось Партии реформ.