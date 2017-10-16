В Маарду убедительную победу одержали центристы

На муниципальных выборах в Маарду абсолютное большинство получили центристы, а лучший результат в личном зачете показал действующий мэр Владимир Архипов, получивший 928 голосов.

Центристы набрали 3755 голосов (59,8%), что дает им 15 мандатов в горсобрании.

Всего в горсобрании Маарду заседает 21 депутат.

Избирательный союз Эдгара Сависаара и избирательный союз "Маарду - наш дом" получили по два места.

По одному месту досталось Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и избирательному союзу "Маарду".

Лучший личный результат показал Архипов, за ним идут сависааровец Николай Дегтяренко (496 голосов), председатель ОЛПЭ Валев Калд (330), центрист Евгений Головач (306) и представитель избирательного союза "Маарду" Эдуард Танвель (249).

На муниципальных выборах 2013 года в Маарду победил Маардуский избирательный союз под руководством Георгия Быстрова, в который в основном входили члены ОЛПЭ. В октябре 2015 года Быстров умер, и пост мэра занял Калд, но долго он у руля не продержался. И в апреле 2016-го к власти пришли центристы во главе с Архиповом. После этого большая часть депутатов, избиравшиеся как члены ОЛПЭ, сменили партийную принадлежность и стали центристами.