В Нарве выиграли центристы, но Райк опередила Стальнухина

Согласно окончательному подсчету голосов, местные выборы 2017 года в Нарве выиграли центристы. Им досталось 14 163 голосов (66,8%). В личном зачете шедшая по списку "Наша Нарва" Катри Райк (1490) обошла центриста Михаила Стальнухина (1375).

Центристы сохранили абсолютную власть в городе, получив 23 из 31 места в горсобрании.

Центристы улучшили результат четырехлетней давности. Тогда они получили 60,12% голосов и 20 мест в горсобрании.

Избирательный союз "Наша Нарва" получил 4942 голоса (23,3%) и восемь мест в горсобрании.

Остальные списки не преодолели пятипроцентный барьер.

Третье место в личном зачете занял центрист и руководитель Нарвской больницы Олев Силланд (620 голосов). От правящей партии в числе прочих попали в горсобрание руководитель Narva Vesi Алексей Воронов, действующий председатель горсобрания Александр Ефимов, мэр города Тармо Таммисте, руководитель Narva Linnaelamu SA Елена Пахомова, а также признанный в начале сентября окончательно виновным в коррупции Федор Овсянников.