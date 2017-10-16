На выборах в Силламяэ победили центристы, в личном зачете первенствовал Олег Култаев

"Всегда хочется большего, но в целом я доволен результатом нашего списка. Если же говорить о моем личном результате, то он на общую картину не влияет. Хотя, разумеется, мне очень приятно получить такое доверие от жителей города. Личный мандат дорогого стоит", - сказал один из лидеров силламяэской оппозиции Олег Култаев корреспонденту портала rus.err.ee.

"Если победившие на выборах центристы не захотят с нами сотрудничать, то мы продолжим работу в оппозиции. Но я все же надеюсь на то, что центристы предложат нам поработать вместе с ними. Жесткое противостояние между правящими депутатами и оппозицией, наблюдавшееся в последние четыре года, ничего хорошего городу не сулит. По итогам выборов 2013 года мы сразу предложили центристам сотрудничество, но нам на встречу не пошли. Политика в отношении работы комиссий была ужесточена, все наши предложения отклонялись. Печально, если и теперь ничего не изменится", - добавил Култаев.

Лидер списка Центристской партии, председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова показала на выборах второй результат - 491 голос.

"По сравнению с выборами 2013 года мы получили то же самое число мандатов. Четыре года назад сразу после выборов один кандидат от нашего списка ушел в оппозицию. В итоге у нас осталось 15 мандатов. И сейчас мы имеем то же самое число депутатских мест. То есть мы ничего не потеряли, расклад остался тем же "15+6". Учитывая ту грязную кампанию, которую проводил конкурирующий список, это очень хороший результат. Мы довольны", - сказала Коршунова.

"Возможно ли сотрудничество с оппозицией? Наша фракция обсудит этот вопрос. Решим, готовы ли мы пойти на сотрудничество, и если да, то с кем именно. Со стороны одного из представителей списка Сависаара в предвыборной период было очень много грязи в наш адрес, поэтому многие мои коллеги будут долго думать, стоит ли ему пожимать руку при встрече", - добавила Елена Коршунова.