В Тарту первое место заняли реформисты, в горсобрание прошли два избирательных союза и EKRE

На муниципальных выборах в Тарту первое место заняли реформисты, получившие 20 из 49 мест в горсобрании.

Реформисты улучшили результат четырехлетней давности, тогда они получили 15 мандатов.

Второе место у социал-демократов, сохранивших 8 мандатов.

А вот центристы и партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) показали результат похуже.

У Центристской партии вместо 9 мандатов теперь 7, а у IRL вместо 11 - лишь 3.

Впервые попала в Тартуское горсобрание Консервативная народная партия (EKRE) - 6 мандатов.

Прошли в городской парламент и два избирательных союза. Три места получил "На благо Тарту" и два - "За Тарту".

В личном зачете лучший результат показал действующий мэр Урмас Клаас (Партия реформ) - 4801 голос. Далее идут Марью Лауристин (СДП) - 1888, Индрек Сярг (EKRE) - 1602, Антс Лаанеотс (Партия реформ) - 1242, Ааду Муст (Центристская партия) - 1235 и Эне Эргма (Партия реформ) - 1058.

Стоит отметить, что в Тартуское горсобрание попала и председатель оргкомитета Русского бала в Тарту и экс-председатель Тартуского административного суда Тамара Христофорова (Партия реформ).