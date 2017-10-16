Кылварт: за моим личным результатом стоит Центристская партия

Получивший на выборах в Таллиннское городское собрание свыше 24 000 голосов центрист Михаил Кылварт считает, что такому успеху он обязан партии.

Как передает в понедельник, 16 октября, портал новостей вещания ERR.ee, об этом вице-мэр столицы сказал в интервью ETV.

"Каждый политик должен помнить, что за большим личным достижением стоит партия", - заявил Михаил Кылварт.

Кылварт пояснил, что его хороший результат абсолютно логичен, поскольку Центристская партия традиционно является самой популярной в Ласнамяэ, а он шел в этом крупнейшем избирательном округе под первым номером в списке центристов.

На вопрос, когда мэром Таллинна мог бы стать кандидат, родной язык которого - не эстонский, Кылварт ответил, что претендент на этот пост от Центристской партии по-прежнему Таави Аас.

"Мы всего его поддерживаем, он и станет мэром", - выразил уверенность Михаил Кылварт.

По последним данным, Центристская партия получила в горсобрании Таллинна 40 мест из 79.