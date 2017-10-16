На парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная "Народная партия" ({{commentsTotal}})
Согласно предварительным результатам подсчета голосов, на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативно настроенная "Народная партия", которую возглавляет 31-летний Себастиан Курц.
Если победа "Народной партии" официально подтвердится, в Австрии появится самый молодой в мире лидер страны, передает Би-би-си.
До выборов Курц был самым молодым в Европе министром иностранных дел. Он был назначен на этот пост в возрасте 27 лет.
Как сообщается, "Народная партия", курс которой в последнее время заметно сдвинулся вправо, получила почти 31% голосов.
За второе место борются крайне правая "Партия свободы" и Социал-демократическая партия, каждая из которых, судя по всему, получает чуть менее трети голосов.
До выборов социал-демократы возглавляли правящую коалицию.
Редактор: Сергей Михайлов