На парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная "Народная партия"

Если победа "Народной партии" официально подтвердится, в Австрии появится самый молодой в мире лидер страны, передает Би-би-си.

До выборов Курц был самым молодым в Европе министром иностранных дел. Он был назначен на этот пост в возрасте 27 лет.

Как сообщается, "Народная партия", курс которой в последнее время заметно сдвинулся вправо, получила почти 31% голосов.

За второе место борются крайне правая "Партия свободы" и Социал-демократическая партия, каждая из которых, судя по всему, получает чуть менее трети голосов.

До выборов социал-демократы возглавляли правящую коалицию.