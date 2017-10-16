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В первую четверку по числу полученных голосов вошли политики-центристы ({{commentsTotal}})

Выборы
Таави Аас показал третий результат, установив личный рекорд.
Таави Аас показал третий результат, установив личный рекорд. Автор: Сийм Лыви/ERR
Выборы

Больше всего голосов на состоявшихся 15 октября местных выборах получил вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Баллотировавшегося в горсобрание Таллинна Кылварта поддержали 24 712 избирателей из Ласнамяэ, что стало новым личным рекордом политика.

Следующие три места также достались баллотировавшимся в столице политикам-центристам: старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд получил 5534 голоса, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас - 5505, а депутат Европарламента Яна Тоом - 4826 голосов.

Первую пятерку по числу полученных голосов замкнул реформист Таави Рыйвас, которого в Таллинне поддержали 4130 избирателей.

Политолог Айвар Воог считает, что недавний скандал, в котором оказался замешан Рыйвас, сумел мобилизовать избирателей реформистов, что позволило партии показать второй результат на выборах в Таллинне.

Редактор: Сергей Михайлов

политики-рекордсмены


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