В первую четверку по числу полученных голосов вошли политики-центристы

Больше всего голосов на состоявшихся 15 октября местных выборах получил вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Баллотировавшегося в горсобрание Таллинна Кылварта поддержали 24 712 избирателей из Ласнамяэ, что стало новым личным рекордом политика.

Следующие три места также достались баллотировавшимся в столице политикам-центристам: старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд получил 5534 голоса, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас - 5505, а депутат Европарламента Яна Тоом - 4826 голосов.

Первую пятерку по числу полученных голосов замкнул реформист Таави Рыйвас, которого в Таллинне поддержали 4130 избирателей.

Политолог Айвар Воог считает, что недавний скандал, в котором оказался замешан Рыйвас, сумел мобилизовать избирателей реформистов, что позволило партии показать второй результат на выборах в Таллинне.