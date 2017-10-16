Таави Аас о возможной коалиции: будем встречаться со всеми

Центристская партия, получившая 40 мандатов из 79 в горсобрании Таллинна, еще не решила, будет ли она править столицей единолично или же в сотрудничестве с кем-то из других политических сил.

Об этом, как передает в понедельник, 16 октября, портал новостей вещания ERR.ee, в утреннем эфире ETV заявил кандидат на пост мэра Таллинна от Центристской партии Таави Аас.

"Будем встречаться со всеми партиями, которые прошли в горсобрание. Хотим найти общую точку зрения относительно возможного сотрудничества", - добавил Аас.

"Разумеется, мы не согласны что-то закрыть, ликвидировать или сломать. Мы готовы сотрудничать с той партией, которая хотела бы развивать Таллинн дальше", - пояснил Таави Аас.

В то же время сотрудничество с Эдгаром Сависааром, получившим личный мандат, Аас не представляет.

"Это было бы очень сложно, я в это не верю", - сказал кандидат в мэры Таллинна.

По словам Аса, результаты выборов центристов в Таллинне показали, что партия сильна и без Сависаара.