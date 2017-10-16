Кайа Канепи добилась минимального прогресса в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник,16 октября, Канепи поднялась со 110-го на 109-е место.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 35-м месте.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой румынка Симона Халеп, на втором месте осталась испанка Гарбинье Мугуруса. Третью позицию сохранила представительница Чехии Каролина Плишкова.
Редактор: Сергей Михайлов