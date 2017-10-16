Местные выборы в Эстонии выиграла Центристская партия ({{commentsTotal}})
На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах победу по всей Эстонии одержала Центристская партия, набрав 27% поддержки или 159 118 голосов.
Различные избирательные союзы собрали по всей Эстонии 156 048 голосов (26,8% от общего числа).
Партия реформ получила поддержку 113 672 избирателей или 19,5% всех поданных в Эстонии голосов.
Социал-демократов поддержали 60 309 избирателей или около 10,3% от общего числа проголосовавших.
IRL по всей Эстонии поддержали 46 435 человек или 8% избирателей. За EKRE проголосовали 39 325 избирателей, что составило 6,7% всех поданных в Эстонии голосов.
Поддержка остальных партий оказалась ниже пятипроцентного порога.
Редактор: Сергей Михайлов