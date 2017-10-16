rus.err.ee

Юрген Зопп поднялся на 11 мест в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг.
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг. Автор: Союз тенниса Эстонии
Спорт

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп добился заметного прогресса в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована в понедельник, 16 октября, Зопп поднялся на 11 строчек и занимает теперь 180-е место.

Вторая ракета страны Владимир Иванов опустился сразу на 9 позиций и находится на 510-м месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей. 

Редактор: Сергей Михайлов

зоппивановрейтинг atp


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 16 по 22 октября

В воскресенье, 15 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
09:41

В Нарвском горсобрании будет восемь новичков

09:35

Певкур видит Партию реформ в оппозиции до выборов в парламент

09:24

Юрген Зопп поднялся на 11 мест в рейтинге ATP

09:18

В Южной Эстонии голосование шло чуть активнее других регионов

08:59

При пожаре в Локса погиб мужчина

08:51

Местные выборы в Эстонии выиграла Центристская партия

08:39

Кайа Канепи добилась минимального прогресса в рейтинге WTA

08:32

Таави Аас о возможной коалиции: будем встречаться со всеми

07:48

Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

07:27

В первую четверку по числу полученных голосов вошли политики-центристы

07:11

На парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная "Народная партия"

01:57

В Таллинне центристы сохранили абсолютное большинство, Сависаар получил личный мандат Обновлено

01:56

Кылварт: за моим личным результатом стоит Центристская партия

01:55

В Тарту первое место заняли реформисты, в горсобрание прошли два избирательных союза и EKRE

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: