Юрген Зопп поднялся на 11 мест в рейтинге ATP

В обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована в понедельник, 16 октября, Зопп поднялся на 11 строчек и занимает теперь 180-е место.

Вторая ракета страны Владимир Иванов опустился сразу на 9 позиций и находится на 510-м месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей.