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На выборах в Нарва-Йыэсуу лучший результат показал Максим Ильин ({{commentsTotal}})

Выборы
Максим Ильин.
Максим Ильин. Автор: ERR
Выборы

В Нарва-Йыэсуу местные выборы выиграл избирательный союз "Единый дом", который поддержали 1157 избирателей или 47,6% от общего числа проголосовавших. Лучший результат в личном зачете показал первый номер списка, беспартийный мэр города Максим Ильин - 247 голосов.

Нарва-Йыэсуу - новое самоуправление, созданное путем слияния одноименного города и волости Вайвара. В состав депутатского корпуса горсобрания Нарва-Йыэсуу войдут 17 депутатов.

Распределились мандаты следующим образом: 8 получил избирательный союз "Единый дом", 7 - список Центристской партии (989 голосов или 40,6%), 2 - избирательный союз "Вместе вперед" (272 или 11,2%).

"Я доволен своим личным результатом, да и в целом наш список показал хороший результат. Впереди нас ждут коалиционные переговоры с Центристской партией. С союзом "Вместе вперед" я сотрудничать не собираюсь, о чем и говорил перед выборами своим избирателям как из Вайвара, так и из Нарва-Йыэсуу. Этой же позиции придерживаются и другие члены нашего списка. Поэтому в качестве партнера рассматриваем только центристов", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee Максим Ильин, который намерен остаться мэром Нарва-Йыэсуу.

"Я ожидала, что мы получим два мандата. Выборы были тяжелыми, формировать список оказалось нелегко, поэтому два мандата - это для нас хороший результат. Мы готовы сотрудничать как со списком Максима Ильина, так и с центристами. Но пока сложно сказать, к чему в итоге придем", - прокомментировала результаты выборов первый номер списка "Вместе вперед" Татьяна Пагаева, которую поддержали 113 избирателей.

Самый длинный список, состоявший из 52 кандидатов, в Нарва-Йыэсуу выставила Центристская партия. В его главе встал старейшина волости Вайвара Вейко Лухалайд, получивший 138 голосов - второй результат после Максима Ильина.

"Мы рассчитывали на 8 мандатов, а получили 7", - сказал Лухалайд.

"Пока трудно сказать, как будем делить власть. Одно ясно - нас не интересуют интриги. То есть объединяться в двойственный союз со списком Татьяны Пагаевой мы точно не будем, для этого нет причин. А вот того, что в итоге в Нарва-Йыэсуу будет создан тройственный союз, я бы исключать не стал. Но время для переговоров еще есть, с Максимом Ильиным у нас никаких разногласий нет. Будем встречаться и обсуждать", - добавил Вейко Лухалайд.

Редактор: Сергей Михайлов



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