Голосование в Пярну прошло спокойно

В Пярну голосование на местных выборах проходило в границах уже нового самоуправления - в границы так называемого большого Пярну, наряду с городом, вошли еще волости Аудру, Пайкузе и Тыстамаа. К выборам были созданы два новых избирательных округа. По итогам выборов город получит в новом самоуправлении 31 мандат и волости - 8 мандатов. По первоначальным данным, выборы 39 новых народных избранников прошли спокойно. Рассказывает наш корреспондент Ирина Газизулина.