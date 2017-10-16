В Силламяэском городском собрании будет пять новых депутатов ({{commentsTotal}})
В городское собрание прошли пять новых депутатов. Всего в городском собрании 21 место. Новичков будет больше у оппозиции.
По списку Центристской партии в городское собрание впервые попали директор Силламяэского центра культуры Алевтина Ермакова и юрист муниципального коммунального предприятия MEKE Sillamäe Инна Дмитриева.
По списку Избирательного союза Эдагар Сависаара впервые в городское собрание прошли врач из PAK Neeme Татьяна Лебедева, представитель Синимяэского дома призрения Александра Боротынская и пенсионер Василий Корчагин.
Всего в городском собрании Силламяэ 21 место. Из них 15 займут представители Центристской партии и 6 мест досталось оппозиции из избирательного союза.