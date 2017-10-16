В понедельник днем небольшой дождь, +10..+15

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Синоптик Валентина Юдакова
Синоптик Валентина Юдакова
В текущем году самый большой ущерб, возмещенный после столкновения автомобиля с диким животным достигает 22 115 евро, сообщили в If Kindlustus. Авария произошла в Рапламаа, когда перед машиной выпрыгнул лось. Автомобиль 2017 года отправился на списание.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
В воскресенье, 15 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.