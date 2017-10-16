Политический обозреватель ERR Тоомас Силдам считает самым печальным результатом голосования в органы местного самоуправления в Эстонии – низкую явку в Ида-Вирумаа. Это значит, что люде не верят ввозможность перемен, сказал он службе новостей "Радио 4".

"Выборы закончились, и хочется верить, что с сегодняшнего дня политики станут, наконец, нормальными людьми, а не будут раздавать на каждом углу карандаши, отражатели и гигиенические помады. Но не будем себя обманывать, ведь все только начинается. Сейчас начнутся переговоры о том, кто с кем сформирует коалицию в разных самоуправлениях", – сказал Силдам.

В Эстонии 79 местных самоуправлений и было бы несправедливо говорить только о Таллинне, хотя в столице живет треть населения Эстонии. "Но ведь две трети живут за его пределами. Таллиннские стены под натиском оппозиции немного подрожали, но все же устояли. Центристы сохранили свое единовластие. Они – главные победители на этих выборах. Они впервые вышли на выборы без Эдгара Сависаара и все равно победили".

Силдам отметил, что несмотря на все проблемы с ID-картами, электронное голосование в этом году побило рекорд. Э-голос отдали более 180 000 человек.

"Центристы также сохранили большинство бастионов власти в Ида-Вирумаа, точно также и реформисты остались у руля в Тарту. Там, в эстонском Оксфорде, сейчас главный вопрос заключается в том, кого реформисты возьмут к себе в коалицию – либо центристов, либо соцдемов, либо обоих.

Однако вернемся в Ида-Вирумаа. Там была самая низкая явка на выборах – менее 47%. Это говорит о том, что люди не верят в возможность перемен. Они не верят в слова Макаревича: "Вот, новый поворот, что он нам несет...". Для меня лично это самый печальный результат этих выборов", – сказал политический обозреватель.

"В маленьких городах и волостях, где победу одержали избирательные союзы, мы увидели, что поддержку избирателей нужно заслужить личной работой. Избиратели доверяют тем, кого знают, кто в обществе заслужил уважение, а н уткам, как мы называем политиков, которые приходят из Таллинна. Это может стать примером для парламентских партий, которые собираются участвовать в парламентских выборах через полтора года. Значит, предвыборная гонка продолжается".

Местные выборы в 2017 году, наряду с Таллинном еще и в масштабах Эстонии вновь выиграла Центристская партия, которая получила 27,3% всех поданных избирателями голосов. По всей Эстонии за различных кандидатов от Центристской партии проголосовали в общей сложности 159 118 человек, что составило 27,3% всех поданных избирателями голосов. Различные избирательные союзы собрали по всей Эстонии чуть меньше – 156 048 голосов или 26,8% всех голосов. Партия реформ получила поддержку 113 672 избирателей и 19,5% всех поданных в Эстонии голосов. Социал-демократическая партия получила поддержку 10,3% голосов или 60 309 избирателей. IRL по всей Эстонии поддержали 46 435 голосов или 8% избирателей. За EKRE проголосовали 39 325 избирателей, что составило 6,7% всех поданных в Эстонии голосов. Поддержка остальных партий оказалась ниже пятипроцентного порога.