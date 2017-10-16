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Тоомас Сильдам: выборы состоялись - предвыборная гонка продолжается ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Местные выборы в 2017 году, наряду с Таллинном еще и в масштабах Эстонии вновь выиграла Центристская партия, которая получила 27,3 процента всех поданных избирателями голосов. По всей Эстонии за различных кандидатов от Центристской партии проголосовали в общей сложности 159 118 человек, что составило 27,3% всех поданных избирателями голосов. Различные избирательные союзы собрали по всей Эстонии чуть меньше - 156 048 голосов или 26,8% всех голосов. Партия реформ получила поддержку 113 672 избирателей и 19,5% всех поданных в Эстонии голосов. Социал-демократическая партия получила поддержку 10,3% голосов или 60 309 избирателей. IRL по всей Эстонии поддержали 46 435 голосов или 8 процентов избирателей. За EKRE проголосовали 39 325 избирателей, что составило 6,7 процента всех поданных в Эстонии голосов. Поддержка остальных партий оказалась ниже пятипроцентного порога. Финал местных выборов в Эстонии комментирует политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам:



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