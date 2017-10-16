В Тарту реформисты приступают к переговорам о коалиции

Выигравшая в Тарту муниципальные выборы Партия реформ начнет переговоры о создании коалиции с представителями всех прошедших в горсобрание политических сил.

По словам реформиста, мэра Тарту Урмаса Клааса, в понедельник утром проходит собрание правления окружной партийной организации, обсуждающее ситуацию после выборов, передает Балтийская служба новостей.

"Точно то, что Партия реформ начнет переговоры о создании коалиции с представителями всех прошедших в горсобрание политических сил",- сказал Клаас.

В Тарту выборы выиграла Партия реформ, набрав 14 568 голосов (37,4 процента).

Социал-демократическая партия набрала 6450 голосов (16,6 процента). Центристская партия набрала 5323 голоса (13,7 процента), Консервативная народная партия (EKRE) получила 4431 голос (11,4 процента), Союз Отечества и Res Publica (IRL) - 2885 голосов (7,4 процента), избирательный союз "На благо Тарту" 2808 голосов (7,2 процента), а избирательный союз "За Тарту" - 2086 голосов (5,4 процента)

Партия реформ займет в горсобрании Тарту 20 мест, соцдемы восемь, Центристская партия семь, EKRE шесть, IRL и "На благо Тарту" по три, а "За Тарту"- два места.