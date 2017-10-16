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В Кохтла-Ярве в городское собрание впервые попали реформисты ({{commentsTotal}})

Выборы
Центристы сохранил власть в Кохтла-Ярве.
Центристы сохранил власть в Кохтла-Ярве. Автор: Кохтла-Ярве
Выборы

Несмотря на убедительную победу Центристской партии в Кохтла-Ярве, оппозиция взяла в два раза больше мест, чем у нее было на прошлых выборах. В городском собрании будет шесть новичков, среди которых впервые два представителя Партии реформ.

Центристская партия в Кохтла-Ярве неизменно неизменно удерживает свое лидерство. На прошедших 15 октября муниципальных выборах, она получила 18 из 25 мест в городском собрании. Оппозиции досталось 7 мест.

На выборах 2013 года оппозиция получила 3 места, а в 2009 году у них было всего одном место.

Центристы выступают стабильно ровно - 20 мест в 2009, 18 мест в 2013 и 18 мест в 2017 году.

По списку Центристской партии в городское собрание впервые прошли и.о. директора Русской гимназии Светлана Владимирова, руководитель филиала охранной фирмы USS Security Eesti и руководитель городских районов Ярве, Кукрузе и Сомпа.

У соцдемов новичок в горсобрании представитель Союза квартирных товариществ Елена Мутонен, у реформистов в городское собрание впервые попали вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин и пенсионер Мерике Пери.

Редактор: Артур Тооман



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