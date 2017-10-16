ОЛПЭ в третьем квартале пожертвовали 535 евро ({{commentsTotal}})
Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) в третьем квартале текущего года получила в виде пожертвований от частных лиц скромную сумму в размере 535 евро.
По 180 евро партии перечислили ее председатель Валев Кальд и ветеран Лилли Жайворонская.
Государственного финансирования ОЛПЭ не получает, поскольку на парламентских выборах она не смогла набрать 1% голосов.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
Всего в Эстонии в зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.
Редактор: Сергей Михайлов