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Главред "Столицы" о возможном уходе в горсобрание: как решат избиратели, так и поступлю ({{commentsTotal}})

Выборы
Александру Чаплыгину предстоит все как следует взвесить.
Александру Чаплыгину предстоит все как следует взвесить. Автор: Facebook
Выборы

Заручившийся на выборах в Таллиннское городское собрание поддержкой 905 избирателей главный редактор муниципальной газеты на русском языке "Столица" Александр Чаплыгин пока не знает, станет ли он работать в столичном парламенте.

Беспартийный Чаплыгин выставил свою кандидатуру в списке центристов в Ласнамяэ. 905 голосов позволили журналисту получить окружной мандат.

"Спасибо всем, кто доверил мне свой голос. Постараюсь вас не разочаровать. С уважением, депутат Таллиннского городского собрания, Александр Чаплыгин", - написал в понедельник, 16 октября, журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

 

На уточняющий вопрос корреспондента портала rus.err.ee, означает ли это, что он покинет пост главреда "Столицы" и станет депутатом, Чаплыгин прямого ответа не дал.

"Вообще-то я и так депутат, вы разве не знаете? Уйду ли в горсобрание? Это будет зависеть от того, чего захотят мои избиратели. Я пообщаюсь и спрошу. Мой короткий ответ - будет так, как решат мои избиратели", - сказал Александр Чаплыгин.

В 2013 году главный редактор "Столицы" Александр Чаплыгин баллотировался в Таллиннское горсобрание по списку Центристской партии в округе Хааберсти, тогда его поддержали 1326 избирателей. Он получил мандат, но предпочел остаться на своем посту в структуре мэрии.

Перед нынешними местными выборами на вопрос rus.err.ee, станет ли он исключительно магнитом для привлечения голосов или же пойдет работать в горсобрание, Александр Чаплыгин конкретного ответа не дал.

"На самом деле все возможно. Неизвестно, как все сложится после выборов. Но даже если я не пойду в Таллиннское горсобрание, то я все равно буду помогать жителям района в решении их проблем. На протяжении последних четырех лет я помогал тем жителям Хааберсти, которые обращались ко мне со своими проблемами. Также я буду поступать и в отношении своих ласнамяэских избирателей", - говорил rus.err.ee Чаплыгин в августе.

Газету "Столица" Александр Чаплыгин возглавил в 2011 году по предложению политика-центриста Яны Тоом.

За свою карьеру Чаплыгин также работал в газетах "Молодежь Эстонии" и "Вести", Балтийской службе новостей, на Эстонском телевидении. Вел программу "Русский вопрос на ПБК".

Редактор: Сергей Михайлов

чаплыгингорсобрание


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