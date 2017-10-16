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Сборная Эстонии по футболу улучшила свое положение в рейтинге ФИФА ({{commentsTotal}})

Спорт
Сборная Эстонии по футболу стала 80-й в мире.
Сборная Эстонии по футболу стала 80-й в мире. Автор: ERR Sport/Сийм Семискар
Спорт

Сборная Эстонии по футболу добилась прогресса в рейтинге ФИФА, улучшив свое положение на четыре строчки.

В опубликованном в понедельник, 16 октября, рейтинге эстонские футболисты переместились с 848-й на 80-ю строчку.

Таким образом сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии. Сборная Латвии занимает 129-е (+19), а сборная Литвы - 145-е (-25) место.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Германии, далее идут национальные команды Бразилии и Португалии.

Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 65-е место, обновив свой антирекорд.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.

Редактор: Сергей Михайлов



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