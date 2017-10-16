Каталония не определилась с независимостью

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в письме премьер-министру Испании предложил в ближайшие два месяца начать диалог о выходе из тупика, но не стал уточнять, объявила ли Каталония независимость от Испании по итогам прошедшего там референдума.

В обращении Пучдемон подчеркнул право Каталонии на независимость. "Наше предложение о диалоге искренне и честно", – пояснил он, добавив, что каталонское правительство стремится провести переговоры с Мадридом в течение ближайших двух месяцев, передает Би-Би-Си, lenta.ru.

Пучдемон подписал декларацию о независимости лично, хотя по каталонским законам это должен был бы сделать весь парламент в целом, и предложил отложить торжественное объявление, чтобы наладить диалог с Мадридом.

На прошлой неделе Рахой дал главе регионального каталонского правительства пять дней на то, чтобы прояснить, объявит ли он о независимости Каталонии. Срок истекает в понедельник, 16 октября. По словам Рахоя, от ответа Пучдемона будет зависеть реакция Мадрида на происходящее в Каталонии.

Плебисцит о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90% проголосовавших высказались за его выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.